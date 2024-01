Damit hat keiner bei China XLX Fertiliser gerechnet!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei China Xlx Fertiliser beträgt das aktuelle KGV 4, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Chemikalien", die im Durchschnitt ein KGV von 42 haben, auf eine Unterbewertung hindeutet. Die Redaktion bewertet die Aktie daher in dieser Kategorie als "Gut".

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Zusammenhang mit China Xlx Fertiliser zeigen eine durchschnittliche Aktivität und eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls einer "Neutral"-Einstufung entspricht. Insgesamt ergibt sich daher in diesem Punkt für China Xlx Fertiliser die Bewertung: "Neutral".

Investoren, die aktuell in die Aktie von China Xlx Fertiliser investieren, können bei einer Dividendenrendite in Höhe von 7,43 % einen Mehrertrag in Höhe von 1,52 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt erzielen. Aufgrund dieser höheren Dividenden erhält die Ausschüttungspolitik des Unternehmens die Bewertung "Gut".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber China Xlx Fertiliser eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Auf Basis dieser Stimmungsanalyse erhält China Xlx Fertiliser daher eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Insgesamt erhält China Xlx Fertiliser von der Redaktion Bewertungen von "Gut" in der Kategorie Fundamentaldaten, "Neutral" hinsichtlich des Sentiments und Buzz sowie in Bezug auf die Anlegerstimmung.