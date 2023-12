Damit hat keiner bei China Starch gerechnet!

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die China Starch-Aktie ein Neutral-Titel. Dieser Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die China Starch-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 33,33, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Der Wert für den RSI25 liegt bei 45,65, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt ein neutrales Bild. Es gab keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich im letzten Monat nicht bedeutend verändert, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die China Starch-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Starch bei 13, was im Vergleich zu Werten aus der Nahrungsmittelbranche (KGV von 72,28) unter dem Durchschnitt liegt. Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist China Starch somit unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Im Branchenvergleich erzielte China Starch in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -33,03 Prozent. Dies bedeutet eine Underperformance von -23,23 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Nahrungsmittelbranche, die im Durchschnitt um -9,81 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum Verbrauchsgüter-Sektor, der eine mittlere Rendite von -9,64 Prozent hatte, liegt China Starch mit einer Unterperformance von 23,4 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.