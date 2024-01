Damit hat keiner bei China Southern Airlines (H) (H) gerechnet!

Der Relative Strength Index: Ein beliebtes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength Index (RSI), bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI von China Southern Airlines liegt bei 37,14, was als "neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 70,97 und deutet auf eine "schlechte" Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich also eine "schlechte" Gesamtbewertung.

Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Bewertung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von China Southern Airlines im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dort wurden hauptsächlich positive Meinungen veröffentlicht, was zu einer insgesamt "guten" Bewertung führt. Weitere Studien zeigen, dass vor allem "gute" Signale abgegeben wurden, insgesamt sechs (0 schlechte, 6 gute). Insgesamt ergibt sich also auf dieser Ebene ein "gutes" Signal.

Sentiment und Buzz: In den letzten Wochen wurde bei China Southern Airlines eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt. Dies ist darauf zurückzuführen, dass in den sozialen Medien positive Auffälligkeiten registriert wurden, was zu einer Bewertung von "gut" führt. Auch die höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen führte zu einer "guten" Bewertung. Insgesamt erhält China Southern Airlines daher in diesem Bereich ein "gutes" Rating.

Technische Analyse: Anhand des gleitenden Durchschnittskurses ist China Southern Airlines derzeit "schlecht" bewertet. Der GD200 des Wertes verläuft bei 4,45 HKD, während der Aktienkurs (3,18 HKD) um -28,54 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Das entspricht somit einer Einstufung als "schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der letzten 50 Tage liegt bei 3,59 HKD, was einer Abweichung von -11,42 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich also eine "schlechte" Bewertung für diesen Zeitraum.