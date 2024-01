Damit hat keiner bei China Overseasuoxin International Holdings gerechnet!

In den vergangenen zwei Wochen wurde China Overseas Nuoxin von den überwiegend privaten Nutzern in den sozialen Medien als neutral bewertet, so unsere Redaktion bei der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene ermöglicht daher die Einstufung "Neutral". Auch in Bezug auf die Kommunikationsfrequenz und wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage konnten in den vergangenen vier Wochen keine signifikanten Veränderungen bei China Overseas Nuoxin festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch hier als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass China Overseas Nuoxin derzeit mit einem Wert von 53,57 im Relative Strength-Index weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI25 signalisiert, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was zu der Einstufung "Neutral" führt.

Was die charttechnische Bewertung betrifft, so liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der China Overseas Nuoxin-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,29 HKD. Der letzte Schlusskurs von 0,5 HKD weicht somit um +72,41 Prozent ab, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch in Bezug auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie ein "Gut"-Rating, da der letzte Schlusskurs (0,4 HKD) über dem gleitenden Durchschnitt um +25 Prozent liegt.

Insgesamt lässt die Gesamtbewertung der Analyse auf "Neutral" schließen, wobei weder positive noch negative Entwicklungen im Bereich der Anleger-Stimmung, des Sentiments und der technischen Analyse festgestellt wurden.