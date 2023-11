Damit hat keiner bei China Leon Inspection gerechnet!

Die Aktie von China Leon Inspection wird anhand verschiedener Analysemethoden bewertet. Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie bei 8,49 liegt, was 30 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen in der Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen". Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus fundamentaler Sicht.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es in letzter Zeit keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Auch die Diskussionsintensität deutet darauf hin, dass die Aktie weder viel noch wenig Beachtung erfährt, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse basiert auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie. Sowohl auf Basis der letzten 200 als auch der letzten 50 Handelstage wird die Aktie als "Gut" bewertet, da der letzte Schlusskurs jeweils deutlich über dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die China Leon Inspection-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis. Daher erhält die Aktie auch in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend ergibt sich also eine neutrale Bewertung der China Leon Inspection-Aktie, basierend auf den verschiedenen Analysemethoden.