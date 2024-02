Damit hat keiner bei China Jo-Jo Drugstores gerechnet!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Dies ist wichtig, um kurzfristige Kursbewegungen einzuschätzen. Für China Jo-jo Drugstores zeigt der RSI7 einen Wert von 14,29 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 liegt bei 33,33, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das China Jo-jo Drugstores-Wertpapier ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) einen Abweichung von -32,35 Prozent ergibt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), liegt der letzte Schlusskurs darüber (+15 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde bei China Jo-jo Drugstores eine langfristige starke Aktivität gemessen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum weitgehend unverändert, was zu einem langfristig positiven Stimmungsbild führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über China Jo-jo Drugstores überwiegend positiv diskutiert, aber in den letzten ein, zwei Tagen überwogen die negativen Themen. Aufgrund dieser gemischten Stimmung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird China Jo-jo Drugstores auf der Basis des Anleger-Sentiments als "Neutral" eingestuft.