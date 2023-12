Damit hat keiner bei China Automotive gerechnet!

Das Stimmungsbild und der Buzz um China Automotive haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Dies bedeutet, dass es keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien gibt, die als Grundlage für diese Analyse dienen. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Ebenso gab es keine signifikanten Veränderungen in der Diskussion oder der Anzahl der Beiträge, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird China Automotive in diesen Punkten daher als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende weist China Automotive eine Rendite von 0 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt für Automobilkomponenten einen geringeren Ertrag von 3830,28 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik als "Schlecht".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Automotive liegt derzeit bei 3,48, was 83 Prozent niedriger ist als der Durchschnittswert in der Branche Automatische Komponenten. Aufgrund dessen wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und daher das KGV als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für China Automotive liegt bei 61,4, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, weist mit einem Wert von 48 auf eine neutrale Situation hin. Insgesamt wird daher auch für diese Kategorie die Einstufung als "Neutral" vergeben.