Damit hat keiner bei Cellular Goods gerechnet!

Die Stimmung und der Buzz rund um Aktien werden nicht nur durch Analysen aus Bankhäusern beeinflusst, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Bei der Aktie von Cellular Goods zeigte die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung für Cellular Goods weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Cellular Goods bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Cellular Goods eingestellt waren. Die Anleger waren an einem Tag vor allem positiv gestimmt, während es keine negative Diskussion gab. An zwei Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Auf der Basis der Stimmungsanalyse erhält Cellular Goods daher eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt erhält die Aktie von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass die Cellular Goods derzeit ein "Schlecht"-Rating hat. Der gleitende Durchschnittskurs verläuft weit unter dem Trendsignal, was auf eine negative Entwicklung hinweist. Auch der Relative Strength-Index (RSI) deutet auf eine "Schlecht"-Einschätzung hin. Der RSI der Cellular Goods liegt bei 100 und der RSI25 bei 81,82, was ebenfalls auf eine negative Bewertung hindeutet.

Insgesamt ergibt sich aus der Analyse ein insgesamt schlechtes Bild für die Aktie von Cellular Goods.