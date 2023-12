Damit hat keiner bei Cecep Solar Energy gerechnet!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cecep Solar Energy liegt bei 13,33 und ist damit auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Dies bedeutet, dass die Aktie auf den ersten Blick preisgünstig erscheint. Im Vergleich zur durchschnittlichen KGV der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" von 0 liegt der genaue Abstand bei 0 Prozent. Aus diesen fundamentalen Kriterien ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Cecep Solar Energy liegt bei 60 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI25 von 66,98 zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Aufgrund dieser Werte erhält die Aktie für beide RSI-Bewertungen ein "Neutral"-Rating.

Bei der technischen Analyse betrachten wir den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 und 200 Handelstage. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt 6,42 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 5,42 CNH liegt, was einer Abweichung von -15,58 Prozent entspricht. Auf Basis dieses Indikators erhält Cecep Solar Energy eine "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 5,68 CNH, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Wert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie also ein "Neutral"-Rating aufgrund der trendfolgenden Indikatoren.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Cecep Solar Energy vor allem positiv diskutiert, wobei an sechs Tagen positive Themen im Vordergrund standen und an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein, zwei Tagen überwiegen jedoch die negativen Themen. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt erhält Cecep Solar Energy auf der Basis des Anleger-Sentiments eine "Neutral"-Bewertung.