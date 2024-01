Damit hat keiner bei Canadian Util Bb Cum Redc Prf gerechnet!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit und wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Im Fall von Canadian Utilities wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 0,98 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 hingegen zeigt an, dass Canadian Utilities weder überkauft noch überverkauft ist und daher mit "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf die Analysteneinschätzung ergibt sich aus den 7 Bewertungen der letzten zwölf Monate ein Durchschnitt von 1 "Gut", 6 "Neutral" und 0 "Schlecht" Einstufungen. Dies führt zu einem durchschnittlichen "Neutral"-Rating für das Wertpapier. Die Kursziele der Analysten deuten darauf hin, dass die Aktie um 10,5 Prozent steigen könnte und daher eine "Gut"-Empfehlung erhält.

Die Dividendenrendite von Canadian Utilities liegt bei 6,09 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 5,38 Prozent liegt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich für Canadian Utilities eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum kaum vorhanden, was zu einem insgesamt "Neutral" Stimmungsbild führt.