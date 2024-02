Damit hat keiner bei CanaQuest Medical gerechnet!

Die Canaquest Medical-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 0,21 USD für den Schlusskurs verzeichnet. Der Schlusskurs am jüngsten Handelstag lag bei 0,1799 USD, was einem Unterschied von -14,33 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben, da der letzte Schlusskurs unter dem 200-Tages-Durchschnitt liegt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (0,25 USD) verzeichnete einen letzten Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-28,04 Prozent), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Somit erhält die Canaquest Medical-Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Canaquest Medical-Aktie liegt bei 49, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI auf 25-Tage Basis (66,87) führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Canaquest Medical.

Die Stimmung und das Interesse der Investoren und Nutzer im Internet zeigen eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen, was zu einer "Neutral"-Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes für die Canaquest Medical-Aktie führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung, da weder besonders positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen sind und die Diskussionen in den sozialen Medien sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Canaquest Medical beschäftigen.

Insgesamt ergibt sich damit eine "Neutral"-Bewertung sowohl aus charttechnischer Sicht, nach RSI-Bewertung, hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbildes als auch bei der Analyse des Anleger-Sentiments.