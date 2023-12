Damit hat keiner bei Camden National gerechnet!

Die technische Analyse von Camden National zeigt, dass die Aktie derzeit einen Aufwärtstrend verzeichnet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 32,55 USD, während der letzte Schlusskurs bei 38,85 USD liegt, was einer Abweichung von +19,35 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 33,24 USD zeigt eine Abweichung von +16,88 Prozent. Aufgrund dieser trendfolgenden Indikatoren erhält Camden National ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividende weist die Aktie von Camden National eine negative Differenz von -132,37 Prozent zum Branchendurchschnitt auf. Daher erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Das Sentiment und der Buzz rund um Camden National waren in den letzten Wochen negativ, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen über die Aktie zeigt jedoch ein "Neutral"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen diskutiert wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.