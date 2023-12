Damit hat keiner bei Calix gerechnet!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Calix liegt derzeit bei 61, was bedeutet, dass die Börse 61,62 Euro für jeden Euro Gewinn von Calix zahlt. Dieser Wert liegt 34 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 45 in der "Kommunikationsausrüstung", was darauf hindeutet, dass der Titel überbewertet ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung liegt Calix im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" mit einer Rendite von -42,35 Prozent mehr als 49 Prozent darunter. Die "Kommunikationsausrüstung"-Branche erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -1,78 Prozent, wobei Calix mit 40,57 Prozent darunter liegt. Diese Performance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Calix beträgt derzeit 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Kommunikationsausrüstung") von 11546,49 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Calix ein Neutral-Titel. Der RSI7-Wert beträgt 41,18, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 31,6 ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus ergibt sich das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.