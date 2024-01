Damit hat keiner bei CSC gerechnet!

Die Aktie von Csc wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,42 bewertet, was 60 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 23,73 in der Branche "Kapitalmärkte". Dies deutet auf eine Unterbewertung hin, was aus fundamentaler Analyseperspektive als positiv einzustufen ist.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Csc mit 3,88 Prozent 2,01 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Dies macht die Aktie im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Kapitalmärkte" zu einem unrentablen Investment und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität für Csc durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum kaum vorhanden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) wird die Aktie von Csc als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7-Wert beträgt 79,69, was auf eine "Schlecht"-Empfehlung hinweist, während der RSI25-Wert von 50,94 eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.