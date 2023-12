Damit hat keiner bei CL Holdings gerechnet!

Die Aktie von Cl weist derzeit gemäß der technischen Analyse eine schlechte Performance auf. Der Aktienkurs liegt um 16 Prozent unter der 200-Tage-Linie bei 0,05 HKD. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 0,04 HKD, was einer Differenz von +5 Prozent entspricht und somit ein neutrales Signal ergibt. Insgesamt wird die Aktie daher als neutral bewertet.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität zu Cl durchschnittlich ist, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Zudem ist die Rate der Stimmungsänderung gering, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Im Branchenvergleich zur Finanzbranche weist die Aktie von Cl eine Rendite von -27,27 Prozent auf, was mehr als 21 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Kapitalmärkte-Branche liegt die Rendite mit -20,1 Prozent deutlich darunter, was zu einem schlechten Rating in dieser Kategorie führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen größtenteils neutral, was zu einer neutralen Gesamteinstufung der Anleger-Stimmung führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einschätzung der Aktie von Cl basierend auf technischer Analyse, Sentiment und Buzz sowie Branchenvergleich und Anleger-Stimmung.