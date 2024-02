Damit hat keiner bei Brenntag gerechnet!

Weitere Suchergebnisse zu "Brenntag":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl, um die Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens zu bewerten. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" liegt das aktuelle KGV von Brenntag bei 17, während der Branchendurchschnitt bei 32 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Brenntag-Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist.

Ein weiterer Indikator, der zur Analyse herangezogen wird, ist der Relative Strength-Index (RSI). Der RSI von Brenntag liegt bei 24,31, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, zeigt mit einem Wert von 49,52 eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich also eine positive Einschätzung aufgrund des RSI.

In Bezug auf die Dividende liegt Brenntag mit einer Ausschüttung von 2,81 % nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3,11 %. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken ist überwiegend positiv in Bezug auf Brenntag. In den letzten Tagen wurde hauptsächlich positiv über das Unternehmen diskutiert, was zu einer positiven Einschätzung führt. Statistische Auswertungen zeigen zudem einen Überhang von Kaufsignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Zusammenfassend ergibt sich also eine positive Bewertung der Brenntag-Aktie aufgrund verschiedener Kennzahlen und Indikatoren.