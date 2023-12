Damit hat keiner bei Blueone Card gerechnet!

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation ermöglicht es, starke positive oder negative Ausschläge präzise und frühzeitig zu erkennen. In den vergangenen Wochen hat sich die Stimmung für Blueone Card jedoch kaum verändert, weshalb wir dem Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung geben.

Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität für Blueone Card in den letzten vier Wochen. Daher erhält das Unternehmen auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index (RSI) auf. Aktuell weist die Blueone Card einen RSI-Wert von 3,85 auf, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Daher wird dieses Signal als "Gut" eingestuft. Auch der RSI25-Wert von 3 deutet darauf hin, dass der Titel als überverkauft betrachtet wird, wodurch auch hier die Einstufung als "Gut" gilt. Insgesamt wird die Aktie daher im Hinblick auf den RSI als "Gut" bewertet.

Die Diskussionen auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um Blueone Card wider. In den vergangenen Tagen wurden überwiegend neutrale Themen angesprochen, was zu der Einschätzung führt, das Unternehmen als "Neutral" einzustufen.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses zeigt, dass die Blueone Card derzeit als "Schlecht" einzustufen ist. Der GD200 des Wertes liegt bei 6,59 USD, während der Kurs der Aktie bei 5,75 USD um -12,75 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 5,21 USD, was einer Abweichung von +10,36 Prozent entspricht und somit zu einem "Gut"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich hieraus die Gesamtbewertung als "Neutral".