Damit hat keiner bei Bion Environmental Tech gerechnet!

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Bion Environmental in den sozialen Medien. Es gab keine wesentliche Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet. Die Intensität der Diskussionen deutet darauf hin, ob das Unternehmen gerade viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In Bezug auf Bion Environmental wurde in letzter Zeit unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Wir betrachten den kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage, der derzeit bei 48,15 Punkten liegt, was darauf hindeutet, dass die Bion Environmental-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis beruht, liegt ebenfalls im neutralen Bereich (Wert: 53,66), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Bion Environmental also eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf den RSI.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt der aktuelle Wert bei 7,86 Euro, was 85 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 53 Euro. Auf dieser Grundlage wird der Titel als unterbewertet eingestuft und daher als "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse wird der Durchschnitt des Schlusskurses der Bion Environmental-Aktie für die letzten 200 Handelstage mit 1,26 USD angegeben. Der letzte Schlusskurs von 1,03 USD weicht um -18,25 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Bei Betrachtung des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (1,04 USD) liegt der letzte Schlusskurs jedoch auf ähnlichem Niveau (-0,96 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Bion Environmental-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Insgesamt erhält die Bion Environmental-Aktie aufgrund der verschiedenen Analysen eine "Neutral"-Bewertung.