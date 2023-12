Damit hat keiner bei Best Mart 360 Holdings gerechnet!

Die Best Mart-Aktie verzeichnete in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 1,99 HKD für den Schlusskurs. Am letzten Handelstag schloss der Kurs bei 1,83 HKD, was einem Unterschied von -8,04 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der Schlusskurs liegt auch in der Nähe des 50-Tages-Durchschnitts von 1,82 HKD (+0,55 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Im Vergleich zur "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln"-Branche erzielte Best Mart in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +11,6 Prozent, während der "Verbrauchsgüter"-Sektor eine Outperformance von 3,66 Prozent verzeichnete. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen neutral, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einstufung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für die Best Mart-Aktie einen Wert von 57,14 für einen Zeitraum von 7 Tagen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Bei Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI25-Wert von 49, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf dem RSI.

Zusammenfassend ergibt die technische Analyse eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht, ein "Gut"-Rating im Branchenvergleich, eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung und eine "Neutral"-Einstufung basierend auf dem Relative Strength-Index.