Damit hat keiner bei Beijing Ultrapower Software gerechnet!

Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt. Der RSI der Beijing Ultrapower Software liegt bei 63,6, was als "Neutral" eingestuft wird, da die Situation weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 54, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Beijing Ultrapower Software-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 10,37 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 8,53 CNH liegt, was einer Abweichung von -17,74 Prozent entspricht. Auf Basis des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (9,02 CNH) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls darunter, mit einer Abweichung von -5,43 Prozent. Daher wird die Aktie sowohl auf langfristiger als auch auf kurzfristiger Basis mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Beijing Ultrapower Software liegt bei 25, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "IT-Dienstleistungen" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aus fundamentalen Kriterien betrachtet, erhält das Unternehmen daher eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0,36 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche IT-Dienstleistungen ein geringerer Ertrag in Höhe von 0,25 Prozentpunkten erzielt werden. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.