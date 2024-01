Damit hat keiner bei Beijing Oriental Yuhong Waterproof gerechnet!

Beijing Oriental Yuhong Waterproof hat, basierend auf den aktuellen Kursen, eine Dividendenrendite von 0,52 % ausgeschüttet, was 1,41 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 1,92 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Ertrag niedriger ist.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz hat die Aktie eine erhöhte Diskussionsintensität gezeigt, was auf eine starke Aktivität hindeutet und eine Einstufung als "Gut" erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich für Beijing Oriental Yuhong Waterproof in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Im Vergleich zu Aktien aus dem Materialiensektor hat die Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -44,09 Prozent erzielt, was 36,65 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Beijing Oriental Yuhong Waterproof-Aktie zeigt weder überkaufte noch unterverkaufte Werte und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Sowohl der 7-Tage-RSI (67) als auch der 25-Tage-RSI (60,77) führen zu einem "Neutral"-Rating.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Bewertung für Beijing Oriental Yuhong Waterproof basierend auf der Dividendenrendite, dem Sentiment und Buzz, dem Branchenvergleich Aktienkurs und dem Relative Strength Index.