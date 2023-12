Damit hat keiner bei Beijing Join-Cheer Software gerechnet!

Die Aktie der Beijing Join-cheer Software wurde in den letzten Monaten hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Stimmungsänderung beobachtet und ausgewertet. Die durchschnittliche Aktivität deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb ebenfalls unverändert, was zu einer weiteren neutralen Einschätzung führt. Zusammenfassend ergibt sich damit für Beijing Join-cheer Software in diesem Punkt die Einstufung "Neutral".

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den vergangenen Wochen standen besonders positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer guten Gesamteinschätzung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Beijing Join-cheer Software liegt bei 40,32, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 47,43 und bestätigt die neutrale Einschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs bei 7,28 CNH, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 7,12 CNH liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -2,2 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 7,04 CNH, was zu einem Abstand von +1,14 Prozent führt und ebenfalls zu einer neutralen Gesamtbewertung führt.