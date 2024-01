Damit hat keiner bei Beijing Jingkelong gerechnet!

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen und setzt die Aufwärtsbewegungen in Bezug zur Gesamtanzahl der Bewegungen. Der RSI der Beijing Jingkelong liegt bei 66,67, was als neutral betrachtet wird. Auch der RSI25, der den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt, weist mit einem Wert von 32 auf eine neutrale Situation hin. Insgesamt erhält die Beijing Jingkelong somit eine Einstufung als "Neutral".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Beijing Jingkelong eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind vornehmlich neutral. Auf der Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Beijing Jingkelong daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Aus fundamentaler Sicht gilt die Aktie von Beijing Jingkelong als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 6,72 insgesamt 85 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln".

Auch hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in Bezug auf die Aktie ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung. Die Aktivität in Beiträgen oder Diskussionen zeigt eine mittlere Intensität, und die Rate der Stimmungsänderung für Beijing Jingkelong veränderte sich in einem kaum wahrnehmbaren Ausmaß. Somit erhält die Aktie von Beijing Jingkelong bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".