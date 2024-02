Damit hat keiner bei Bega Cheese gerechnet!

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in Bezug auf das Unternehmen Bega Cheese war in den letzten Tagen neutral. Weder positive noch negative Themen dominierten die Gespräche der Anleger, was zu einer Einschätzung der Aktie als "Neutral" durch die Redaktion führte.

In der technischen Analyse wurde festgestellt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Bega Cheese-Aktie der letzten 200 Handelstage um +16,41 Prozent abweicht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit einer Abweichung von +6,21 Prozent über dem aktuellen Kurs, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 55,56 Punkten, was bedeutet, dass die Bega Cheese-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis von 33,02 Punkten führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Somit erhält das Unternehmen auch in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte keine wesentliche Veränderung in den letzten Wochen festgestellt werden. Weder eine Tendenz zu besonders positiven noch zu besonders negativen Themen, noch signifikante Unterschiede in der Anzahl der Beiträge wurden registriert, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich führt. Zusammengefasst erhält Bega Cheese daher eine Gesamtbewertung von "Neutral".