Damit hat keiner bei Bauhaus gerechnet!

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass Bauhaus über einen längeren Zeitraum eine mittlere Diskussionsintensität aufweist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls kaum Änderungen und bestätigt somit die "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich damit für Bauhaus in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Bauhaus bei 5,45 %, was 0,71 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Bauhaus-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 0,53 HKD lag, während der aktuelle Kurs bei 0,46 HKD liegt, was einer Abweichung von -13,21 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 0,49 HKD unter dem aktuellen Schlusskurs, was einer Abweichung von -6,12 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Werte erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Im Branchenvergleich erzielte Bauhaus in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -22,32 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche im Durchschnitt um 19,18 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -41,5 Prozent im Branchenvergleich für Bauhaus. Im Vergleich zum "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor lag Bauhaus 26,59 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.