Damit hat keiner bei Bank of ZhengzhouClass A gerechnet!

Die Dividendenrendite der Bank Of Zhengzhou-Aktie beträgt aktuell 0 Prozent, was 7,32 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher bewertet die Redaktion die Dividendenpolitik als "Schlecht". Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Bank Of Zhengzhou-Aktie liegt bei 33, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der RSI auf 25-Tage-Basis (50) zeigen, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating nach RSI-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" liegt die Rendite der Bank Of Zhengzhou-Aktie bei -20,88 Prozent, was mehr als 7 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Handelsbanken" verzeichnet eine mittlere Rendite von -14,81 Prozent in den vergangenen 12 Monaten. Auch hier liegt die Bank Of Zhengzhou mit 6,07 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt die Bank Of Zhengzhou-Aktie eine übliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Faktor führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls kaum verändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Bank Of Zhengzhou daher als "Neutral"-Wert bewertet.