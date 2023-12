Damit hat keiner bei Bank of Tianjin gerechnet!

Derzeit wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Bank of Tianjin mit 6 bewertet, was bedeutet, dass die Börse 6,58 Euro für jeden Euro Gewinn zahlt. Dies ist 16 Prozent mehr als der Durchschnitt in der Handelsbanken-Branche, der derzeit bei 5 liegt. Aufgrund dieser Überbewertung wird der Titel auf Basis des KGV als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Bank of Tianjin. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet, da keine auffälligen Tendenzen zu positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien zu erkennen waren. Auch die Diskussionsstärke hat sich nicht signifikant verändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Bank of Tianjin daher für dieses Kriterium als "Neutral" eingestuft.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich die Bank of Tianjin in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt beträgt derzeit 1,78 HKD, was nahe dem letzten Schlusskurs von 1,8 HKD liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 1,76 HKD, wobei der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe diesem Wert liegt. Auch hier erhält die Bank of Tianjin eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Bank of Tianjin auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Dividendenrendite der Bank of Tianjin beträgt 0 Prozent, was 7,19 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik wird die Bank of Tianjin mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen.