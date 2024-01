Damit hat keiner bei Bank of South Carolina gerechnet!

Die fundamentale Analyse der Bank Of South Carolina zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit einem Wert von 12,78 deutlich günstiger ist als das Branchenmittel "Handelsbanken", was darauf hinweist, dass die Aktie unterbewertet ist. Das Branchen-KGV liegt bei 15,6, was einen Abstand von 18 Prozent bedeutet. Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende bietet die Bank Of South Carolina eine Dividendenrendite von 6,31 %, was 132,66 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 138,98 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Ertrag niedriger ist als der Durchschnitt.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, während in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert wurden. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie der Bank Of South Carolina bei 13,29 USD verläuft, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der Aktienkurs lag bei 13,57 USD, was einen Abstand von +2,11 Prozent ergibt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 13,07 USD, was einer Differenz von +3,83 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Basierend auf diesen beiden Zeiträumen wird die Gesamteinstufung daher als "Neutral" bewertet.