Damit hat keiner bei Bafang Electric Suzhou gerechnet!

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen hauptsächlich positiv gegenüber Bafang Electric Suzhou eingestellt waren. Es gab insgesamt acht positive und ein negatives Signal, während an zwei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Bafang Electric Suzhou daher eine "Gut"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Gut"-Richtung zeigte. Die Häufung der Kaufsignale führt auch zu einer "Gut" Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Bafang Electric Suzhou von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine erhöhte Aktivität in Bezug auf die Aktie von Bafang Electric Suzhou. Die Diskussionsintensität, gemessen an der Häufigkeit der Wortbeiträge, wird daher positiv bewertet. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum jedoch weitgehend unverändert, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Alles in allem wird Bafang Electric Suzhou in Bezug auf den Sentiment und Buzz als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Betrachtet man den 7-Tage-RSI von Bafang Electric Suzhou, ergibt sich aktuell ein Wert von 39,24 Punkten, was auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Auch der 25-Tage-RSI von 44,01 Punkten führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Somit wird Bafang Electric Suzhou insgesamt als "Neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Bafang Electric Suzhou auf 53,98 CNH, während der aktuelle Kurs bei 41,14 CNH liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -23,79 Prozent und einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat einen Stand von 42,45 CNH, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Bafang Electric Suzhou daher mit "Neutral" bewertet.