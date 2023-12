Damit hat keiner bei Axfood AB gerechnet!

Die Bewertung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Die Analysten haben daher die sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare zu Axfood neutral waren. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden jedoch hauptsächlich positive Themen rund um Axfood in den sozialen Medien diskutiert. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung die Einstufung "Gut".

Die langfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Aktienbewertung. Bei der Analyse der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung zeigte Axfood interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, da deutlich weniger Aktivität zu sehen ist, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum ebenfalls eine negative Änderung erfahren, was wiederum zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung hinsichtlich der Stimmung.

In Bezug auf die Dividendenrendite kann ein Mehrertrag von 0,23 Prozentpunkten bei einer Dividendenrendite von 3,16 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt erzielt werden. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt eine "Neutral"-Empfehlung für die Axfood-Aktie. Der RSI7 liegt bei 60,88 und der RSI25 bei 40,36, was zu einer Gesamteinstufung "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.