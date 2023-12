Damit hat keiner bei Australian Vanadium gerechnet!

Die technische Analyse der Australian Vanadium-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,03 AUD lag, während der aktuelle Kurs bei 0,02 AUD liegt. Dies führt zu einer Abweichung von -33,33 Prozent und einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, der aktuell 0,02 AUD beträgt, erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Australian Vanadium eingestellt waren. Insgesamt gab es 13 positive und einen negativen Tag, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Australian Vanadium daher eine "Gut"-Einschätzung.

Hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum zeigt sich, dass die Aktie nur eine schwache Aktivität im Netz aufweist, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Australian Vanadium in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Australian Vanadium-Aktie liegt bei 66,67, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 55,88, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung für 25 Tage führt. Somit ergibt sich insgesamt ein Rating "Neutral" für die Aktie.

