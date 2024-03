Damit hat keiner bei Australian Finance gerechnet!

Die Australian Finance ist derzeit mit einem Kurs von 1,545 AUD um -4,63 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf der Basis der vergangenen 200 Tage wird die Einstufung jedoch auch als "Neutral" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -4,04 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Anleger: Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben die Australian Finance auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Allerdings haben die Nutzer in den sozialen Medien in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um die Australian Finance diskutiert. Aufgrund dessen erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Neutral". Die Redaktion kommt zu dem Schluss, dass die Australian Finance hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft werden muss.

Sentiment und Buzz: Bei der Bewertung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zu den weichen Faktoren. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie der Australian Finance in den vergangenen Monaten ein durchschnittliches Diskussionsniveau gezeigt. Daher wird die Australian Finance in Bezug auf diesen Faktor als "Neutral" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt laut unserer Messung kaum Änderungen, was wiederum zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ist die Australian Finance insgesamt als "Neutral"-Wert anzusehen.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) gibt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Gesamtbewegungen bezogen werden. Der RSI der Australian Finance liegt bei 39,29, was bedeutet, dass die Situation weder als überkauft noch als -verkauft betrachtet wird. Daher ergibt sich eine Bewertung als "Neutral". Der RSI25 betrachtet den Zeitraum von 25 Tagen. Der RSI für die Australian Finance liegt bei 59, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist und somit ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Australian Finance für diese Kategorie die Einstufung "Neutral".