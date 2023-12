Damit hat keiner bei Aurora Labs gerechnet!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf betrachtet. Für die Aurora Labs zeigt der RSI einen aktuellen Wert von 33,33, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Auch der RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt mit einem Wert von 52 ebenfalls eine neutrale Einstufung. Insgesamt ergibt sich somit für die RSI die Einstufung "Neutral".

Die Anleger-Stimmung bezüglich der Aurora Labs wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, sowohl in den sozialen Medien als auch in anderen Kommentaren und Wortmeldungen. Daher lässt sich die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" einstufen.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich für die Aurora Labs eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung. Dies führt zu einer insgesamt neutralen Einschätzung bezüglich des Sentiments und des Buzzes.

In der technischen Analyse wird der Durchschnitt des Schlusskurses der Aurora Labs-Aktie für die letzten 200 Handelstage mit 0,02 AUD angegeben, was einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Allerdings liegt der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage bei 0,03 AUD, was zu einer negativen Bewertung auf kurzfristiger Basis führt. Zusammenfassend erhält die Aurora Labs-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.