Damit hat keiner bei Atrato Onsite Energy gerechnet!

Die technische Analyse der Atrato Onsite Energy-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 88,11 GBP liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 71,6 GBP, was einer Abweichung von -18,74 Prozent entspricht und die Aktie als "Schlecht" bewertet. Auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (79,85 GBP) liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von -10,33 Prozent darunter, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher charttechnisch als "Schlecht" eingestuft.

Die Einschätzungen von Analysten geben hingegen ein positives Bild ab. In den letzten zwölf Monaten wurden 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen vergeben, was zu einer langfristigen Einstufung als "Gut" führt. Auch das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 100 GBP, was eine erwartete Kursentwicklung von 39,66 Prozent und somit eine "Gut"-Einstufung ergibt.

Was das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie betrifft, so zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz eine übliche Aktivität, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Abschließend ergibt sich aus dem Relative Strength Index (RSI) eine neutrale Bewertung, da sowohl der RSI als auch der RSI25 bei rund 56 liegen.

Insgesamt zeigt die technische Analyse, Analysteneinschätzung, Sentiment und Buzz sowie der Relative Strength Index eine gemischte Bewertung der Atrato Onsite Energy-Aktie, die insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.