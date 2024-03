Damit hat keiner bei Askari Metals gerechnet!

Weitere Suchergebnisse zu "Bunzl":

Die Analyse des Sentiments und Buzz um die Aktie von Askari Metals liefert interessante Erkenntnisse. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich und zeigt eine normale Aktivität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist gering, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für die Aktie.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Askari Metals bei 0,19 AUD verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs bei 0,064 AUD lag und somit einen Abstand von -66,32 Prozent aufgebaut hat. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt sich ein "Schlecht"-Signal aufgrund einer Differenz von -36 Prozent.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 100 Punkten, was auf eine Überkauftheit von Askari Metals hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch weder überkaufte noch überverkaufte Signale, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Wertpapier von Askari Metals daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Bereich.

Die Stimmungsanalyse in den Social Media zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vorwiegend neutral, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Insgesamt erhält Askari Metals von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.