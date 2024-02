Damit hat keiner bei Arch Capital gerechnet!

Weitere Suchergebnisse zu "Arch Capital Group":

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien. Dies kann zu neuen Einschätzungen und Bewertungen führen. In Bezug auf die Diskussionen zu Arch Capital wurde eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung des Signals führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einer insgesamt guten Stimmungsbewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor hat Arch Capital eine Rendite von 34,59 Prozent erzielt, was 31 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Versicherungsbranche liegt die Rendite von Arch Capital mit 18,82 Prozent deutlich darüber, was zu einer guten Bewertung in dieser Kategorie führt.

Bei der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Arch Capital mit einem Wert von 9,43 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 41,61. Dies führt zu einer Unterbewertung und einer guten Empfehlung für die Aktie.

Die Analystenbewertungen der Arch Capital-Aktie waren größtenteils positiv, mit 8 "Gut"-Bewertungen, 3 "Neutral"-Bewertungen und keiner "Schlecht"-Bewertung. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 86,36 USD, was ein geringes Aufwärtspotenzial von 0,29 Prozent ergibt. Insgesamt erhält Arch Capital daher eine gute Bewertung basierend auf den Analystenbewertungen.

Zusammenfassend erhält Arch Capital durch die verschiedenen Analysen eine gute Gesamtbewertung.