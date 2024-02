Damit hat keiner bei Arcelormittal South Africaadr gerechnet!

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Arcelormittal South Africa als Neutral-Titel einzustufen. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen einen Wert zwischen 0 und 100 zu. Für die Arcelormittal South Africa-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 52,78, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein RSI25-Wert von 60,89, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Im Hinblick auf die Fundamentalanalyse beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell 1,18, was 99 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Metalle und Bergbau) von 94 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb Arcelormittal South Africa auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Arcelormittal South Africa aktuell auf 0,1 EUR, während der Aktienkurs bei 0,053 EUR liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -47 Prozent, was zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 0,06 EUR, was einer Aktiendistanz von -11,67 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Insgesamt wird daher die Aktie mit einem Gesamturteil "Schlecht" bewertet.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz-Faktors lässt sich mit der Analyse starke positive oder negative Schwankungen in der Internet-Kommunikation präzise und frühzeitig erkennen. In den vergangenen Wochen hat sich die Stimmung für Arcelormittal South Africa jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, hat in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Arcelormittal South Africa gemessen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.