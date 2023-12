Damit hat keiner bei Aotecar New Energy gerechnet!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Für die Analyse wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Aotecar New Energy herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 54,35 Punkten, was darauf hinweist, dass Aotecar New Energy weder überkauft noch überverkauft ist, und somit eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 43,81, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Wertpapier daher für diesen Abschnitt ein "Neutral"-Rating.

Bei einer Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 1,49 Prozentpunkten liegt der Ertrag für Investoren in die Aktie von Aotecar New Energy niedriger. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat eingetrübt hat, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich jedoch nicht signifikant verändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aotecar New Energy-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Bereich.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Aotecar New Energy um mehr als 9 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "Automatische Komponenten"-Branche liegt die Rendite des Unternehmens deutlich darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating für die Aktienentwicklung im vergangenen Jahr.