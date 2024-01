Damit hat keiner bei Amphenol gerechnet!

Der Relative Strength Index (RSI) der Amphenol-Aktie liegt bei 32,77, was als "Neutral" bewertet wird, da die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 39, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Somit erhält die Aktie in dieser Kategorie insgesamt eine Bewertung von "Neutral".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" erzielte Amphenol eine Rendite von 28,44 Prozent, was mehr als 17 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" liegt die Rendite mit 31,45 Prozent deutlich über dem Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Amphenol-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 84,53 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 96,5 USD liegt, was einer Differenz von +14,16 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Analyse wird die Aktie als "Gut" bewertet. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine Bewertung von "Neutral", da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt wird die Amphenol-Aktie anhand dieser Analysen mit einem "Gut"-Rating versehen.