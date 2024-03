Damit hat keiner bei American Graphite gerechnet!

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, was sich auch in den Gesprächen der Anleger über American Graphite widerspiegelte. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie mit "Neutral" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

Der Relative Strength Index (RSI) der American Graphite-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (41) als auch der RSI der letzten 25 Tage (52,78) erhalten daher eine "Neutral"-Bewertung.

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet ergibt sich ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung. Sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung zeigen durchschnittliche bzw. geringe Ausprägungen.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet American Graphite im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine niedrigere Rendite aus, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.