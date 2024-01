Damit hat keiner bei American Express gerechnet!

Das Anleger-Sentiment ist ein entscheidender Indikator für die Beurteilung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von American Express diskutiert, wobei vor allem negative Meinungen dominierten. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen vor allem mit den negativen Aspekten rund um American Express befasst, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Analytische Untersuchungen zeigen jedoch, dass überwiegend positive Signale abgegeben wurden, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" auf dieser Ebene führt. Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine Bewertung von "Neutral".

Vergleicht man den Aktienkurs von American Express mit anderen Unternehmen aus der "Verbraucherfinanzierung"-Branche, so hat die Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 25,23 Prozent erzielt. Dies entspricht einer Outperformance von +9,49 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum durchschnittlichen Rendite des "Finanzen"-Sektors lag American Express mit 16,33 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Analysteneinschätzung für American Express zeigt, dass in den letzten 12 Monaten 8 Mal die Einschätzung Gut, 7 Mal Neutral und 3 Mal Schlecht vergeben wurde. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Neutral". Aktuell wird die Aktie jedoch überwiegend positiv bewertet, wobei das mittlere Kursziel bei 177,13 USD liegt. Diese Entwicklung wird als "Neutral"-Einschätzung betrachtet, was zu einer Gesamtbewertung der Analysten von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die American Express-Aktie momentan als überkauft eingestuft wird, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf längerfristiger Basis wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung in diesem Punkt führt.