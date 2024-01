Damit hat keiner bei Ambertech gerechnet!

Die Stimmung und Diskussionen rund um Ambertech in den sozialen Medien zeigen deutliche Signale bezüglich der Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den letzten beiden Wochen häuften sich insgesamt die negativen Meinungen in den Kommentaren und Meinungen. Auch wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert in den vergangenen Tagen angesprochen. Aufgrund dessen stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Schlecht" ein. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Ambertech bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Schlecht" bewertet wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Analyse, dass sich die Stimmung für Ambertech in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer. Unsere Programme haben in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität bezüglich Ambertech gemessen, weswegen die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher von uns auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Ambertech bei 0,255 AUD liegt, was einer Entfernung von +10,87 Prozent vom GD200 (0,23 AUD) entspricht. Dies ist aus charttechnischer Sicht ein "Gut"-Signal. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 0,24 AUD, was einem Kursanstieg von +6,25 Prozent entspricht. Somit wird der Kurs der Ambertech-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Ambertech-Aktie liegt bei einem Wert von 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (43,48) zeigt, dass Ambertech weder überkauft noch -verkauft ist, weshalb auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird. Somit ergibt sich nach RSI-Bewertung insgesamt ein "Neutral"-Rating für Ambertech.