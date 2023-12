Damit hat keiner bei Alvotech gerechnet!

Alvotech: Aktuelle Analystenbewertung, Sentiment und RSI

Das isländische Biopharma-Unternehmen Alvotech erhielt in den vergangenen zwölf Monaten eine durchschnittliche Bewertung von "Neutral" von insgesamt einem Analysten. Dies setzt sich aus einer "Neutral"-Meinung und keiner "Gut"- oder "Schlecht"-Meinung zusammen. Auch im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Alvotech. Die durchschnittliche Kursprognose von 10 USD für das Wertpapier ergibt ein Abwärtspotenzial von -12,89 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Alvotech daher eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussion über Alvotech eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einem insgesamt "Neutral"-Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Alvotech-Aktie derzeit überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 12, was zu einem "Gut"-Rating führt. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie mit einem RSI-Wert von 25,24 überverkauft, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

In den sozialen Medien war die Stimmung gegenüber Alvotech überwiegend positiv. Es gab keine negative Diskussion, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Alvotech daher eine "Gut"-Einschätzung von den Anlegern.

Insgesamt zeigt sich, dass Alvotech gemäß der Analystenbewertung eine "Neutral"-Bewertung erhält, während das Sentiment im Internet und der RSI der Aktie positive Signale senden.