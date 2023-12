Damit hat keiner bei Altri SGPS gerechnet!

Die Aktie von Altri wird derzeit mit einem Kurs von 4,612 EUR gehandelt, was einer Entfernung von +3,87 Prozent vom GD200 (4,44 EUR) entspricht. Dies wird als "Neutral"-Signal in der charttechnischen Bewertung interpretiert. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht bei 4,61 EUR, was einem Abstand von +0,04 Prozent entspricht und ebenfalls als "Neutral"-Signal gewertet wird. Die Gesamtbewertung des Aktienkurses von Altri basierend auf einem Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen ergibt daher ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein weiteres wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen innerhalb eines bestimmten Zeitraums betrachtet. Der RSI für Altri liegt bei 76,92, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 46,75 und wird daher als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Altri ist insgesamt besonders positiv. In den letzten beiden Wochen wurden hauptsächlich positive Themen in den Diskussionen erwähnt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Die Aktie wird daher mit einem "Neutral"-Rating bewertet, da weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge festgestellt wurde.

Insgesamt zeigen die technische Analyse, der Relative Strength-Index und die Anleger-Stimmung ein gemischtes Bild von Altri. Während der Aktienkurs neutral bewertet wird, zeigt die Anleger-Stimmung eine positive Tendenz, während das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien neutral bleiben.