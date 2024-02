Damit hat keiner bei Alphabet Inc. C gerechnet!

Die technische Analyse von Alphabet Inc. zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 131,98 USD liegt, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 144,09 USD liegt (+9,18 Prozent). Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie als "Gut" bewertet. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (141,99 USD), so liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,48 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Alphabet-Aktie mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Aktivität in Bezug auf Alphabet langfristig mittelmäßig ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine positive Veränderung auf, so dass das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Gut" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Alphabet liegt momentan bei 64,12 bzw. 47,31 Punkten. Dies zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird.

Die Analyse der Stimmung auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren, aber in den letzten zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen wurden, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Alphabet hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.