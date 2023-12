Damit hat keiner bei Alpcot Holding ABries B gerechnet!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, basierend auf seinen Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt und dient als wichtige Kennzahl in der technischen Analyse. Die Bewertung von Alpcot basiert auf dem kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie dem etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 76 Punkten, was darauf hinweist, dass die Alpcot-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der RSI25 von Alpcot weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung bei Alpcot in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich insgesamt eher neutral. Die Auswertung von Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen ergibt die Einschätzung "Neutral", da in den Diskussionen in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt standen.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien in Bezug auf Alpcot konnten in den letzten vier Wochen nicht festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass sich die Alpcot-Aktie sowohl im kurzfristigen als auch im längerfristigen Durchschnitt in einem Abwärtstrend befindet. Sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt liegen unter dem letzten Schlusskurs der Aktie, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt wird Alpcot basierend auf den genannten Indikatoren und Bewertungen mit einem "Schlecht"-Rating versehen.