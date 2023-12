Damit hat keiner bei Allarity Therapeutics gerechnet!

In den letzten Wochen hat sich das Sentiment und der Buzz bezüglich Allarity Therapeutics in den sozialen Medien zunehmend negativ entwickelt. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte einen starken Rückgang, was zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Redaktion führte. Die Intensität der Diskussionen über die Aktie von Allarity Therapeutics in den sozialen Medien war jedoch im normalen Bereich, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Allarity Therapeutics neutral eingestuft wird. Sowohl der RSI7 für sieben Tage als auch der RSI25 für 25 Tage weisen auf eine neutrale Empfehlung hin. Der RSI7-Wert beträgt 44,91 und der RSI25-Wert liegt bei 45,27, was zu einer insgesamt neutralen Einstufung führt.

Die technische Analyse ergibt, dass die 200-Tage-Linie der Allarity Therapeutics bei 24,84 USD liegt. Derzeit liegt der Aktienkurs bei 0,528 USD, was einem Abstand von -97,87 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein negatives Signal mit einer Differenz von -7,37 Prozent. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung auf Basis der technischen Analyse.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend positiv, wobei an neun Tagen positive Themen im Vordergrund standen, während an drei Tagen negative Diskussionen überwogen. In den letzten Tagen gab es jedoch eine verstärkte negative Diskussion über Allarity Therapeutics, was zu einer "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments durch die Redaktion führt.