Damit hat keiner bei Aixtron gerechnet!

Weitere Suchergebnisse zu "Aixtron SE":

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Aixtron beträgt 19, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 56,38 für "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" unterdurchschnittlich ist (ca. 65 Prozent). Aus fundamentaler Sicht wird Aixtron daher als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt Aixtron eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist jedoch negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Dividendenrendite beträgt 0,94 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,8 Prozent für "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" liegt. Daher erhält Aixtron eine "Neutral"-Bewertung für diese Dividendenpolitik.

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie eine Rendite von -6,27 Prozent, was 18,22 Prozent unter dem Durchschnitt für Aktien im Sektor "Informationstechnologie" liegt. Im Vergleich zur Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" liegt Aixtron um 23,14 Prozent unter der durchschnittlichen jährlichen Rendite von 16,86 Prozent. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.