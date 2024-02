Damit hat keiner bei Agora gerechnet!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Verhältnis zueinander gesetzt werden. Der RSI der letzten 7 Tage für die Agora-Aktie beträgt aktuell 65, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 45,31, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass sich die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat verbessert hat, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Jedoch wurde das Unternehmen in diesem Zeitraum weniger intensiv diskutiert, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Agora-Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils negativ, wobei an zwei Tagen positive Themen überwogen und an neun Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde jedoch vermehrt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Agora gesprochen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich somit für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Agora-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 2,87 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 2,74 USD liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (2,69 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,86 Prozent), was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit erhält die Agora-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.