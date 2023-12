Damit hat keiner bei Aelis Farma gerechnet!

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Sentiment und Buzz rund um die Aktie von Aelis Farma Sas in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie von unserer Redaktion als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich ebenfalls nicht signifikant verändert, was zu dem gleichen Bewertungsergebnis führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) der Aelis Farma Sas derzeit bei 75 liegt, was als überkauft gilt und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Wenn die relative Bewegung auf einen Zeitraum von 25 Tagen ausgedehnt wird, ergibt sich ein RSI-Wert von 60, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des RSI als "Schlecht".

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten auf eine überwiegend positive Stimmung und Einschätzungen rund um die Aktie von Aelis Farma Sas hin. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Gut" ein und kommt zu dem Schluss, dass die Aktie bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs der Aelis Farma Sas bei 13,3 EUR, was -0,89 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -3,55 Prozent liegt.

Insgesamt ergibt sich aus der technischen Analyse für die Aelis Farma Sas eine Gesamtbewertung als "Neutral" für beide betrachteten Zeiträume.